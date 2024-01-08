Конфликт в секторе Газа будет продолжаться, пока все заложники не вернутся – МО Израиля

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Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут освобождены. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на заявление главы Минобороны Израиля Йоава Галанта во время встречи с семьями заложников.

В свою очередь, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что убийство замглавы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури негативно повлияло на возможности Катара выступать посредником в переговорах между Израилем и палестинской группировкой.

"Мы сталкиваемся с трудностями в ходе продолжающихся переговоров об освобождении заложников", – приводит ТАСС слова министра.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при подрыве офиса ХАМАС в Южном Бейруте в Ливане. Еще несколько человек получили травмы и ранения. По информации журналистов, удар по объекту был совершен израильскими силами с помощью беспилотника.

Позже СМИ сообщали о том, что движение ХАМАС приняло решение прекратить любые переговоры по освобождению заложников или перемирию после убийства в Бейруте члена ХАМАС Салеха аль-Арури, а также нескольких его соратников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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