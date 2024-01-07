В ХАМАС заявили о 30 тыс погибших в секторе Газа и на Западном берегу Иордана

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Число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации конфликта превысило 30 000 человек. Об этом заявил член руководства радикального палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, пишет ТАСС.



По его словам, только в секторе Газа погибло уже 29 722 человека, в числе которых более 10 000 детей и 7 000 женщин, а еще 58 166 ранены. Он напомнил, что еще больше 7 000 жителей Газы числятся пропавшими без вести.

Кроме того, на территориях на Западном берегу число жертв с начала столкновений достигло 321 человека.

По данным Минздрава палестинского анклава на 6 января, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа составило 22 722 человека, 58 166 – ранены.

По данным на 5 число, число погибших составляло 22,6 тысячи человек, пострадали 57 910 человек.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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