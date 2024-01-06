Боррель заявил о необходимости немедленных действий по установлению перемирия в Газе

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал как можно скорее предпринять действия по установлению перемирия в секторе Газа. Его выступление транслировал LBC.

"Необходимы немедленные действия по установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа", – подчеркнул он.

Боррель сделал акцент на том, что мировые лидеры больше не могут оставаться простыми наблюдателями. Сейчас требуются шаги по прекращению насилия, добавил он.

Ситуацию в Газе также прокомментировал исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб. По его словам, власти страны принимают меры, чтобы не оказаться втянутыми в проивостояние.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по анклаву возросло до 22 722 человек. Кроме того, еще 58 166 человек получили ранения.

Издание Politico написало, что администрация американского лидера Джо Байдена готовится к тому, что конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в новую войну на Ближнем Востоке.



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