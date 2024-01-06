Число погибших в секторе Газа превысило 22,7 тыс человек

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 22 722 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

По информации министерства, 58 166 человек получили ранения. За последние сутки погибли 122 человека, еще 256 были ранены.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В январе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств