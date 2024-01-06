Израиль поручил дипломатам получить заявления против суда ООН – СМИ

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МИД Израиля поручил своим посольствам оказать давление на дипломатов и политиков для выступления против дела ЮАР в Международном суде ООН. По нему Тель-Авив обвинили в геноциде в секторе Газа, сообщает портал Axios.

"Мы просим немедленно <...> сделать публичное заявление по следующему принципу: <...> заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные <...> и необоснованные обвинения, выдвинутые против Израиля", – говорится в сообщении.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Ранее Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и выйти из "состояния безумия". Также турецкий лидер заявлял, что его страна объявит Израиль военным преступником. По его мнению, это государство является оккупантом, тогда как ХАМАС, по словам Эрдогана, не является террористической организацией, так как ее выбрали жители Газы.

Позднее турецкий президент несколько раз называл Израиль террористическим государством. По словам главы МИД Хакана Фидана, Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для этого требуется одновременное решение нескольких стран для достижения должного эффекта.

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