Спецборт МЧС вылетел с последними эвакуированными россиянами из Газы в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел из Каира в Москву с последними эвакуированными россиянами из сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На борту находятся 73 эвакуированных россиянина и члена их семей, среди них – 45 детей, указано в сообщении.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что ведомство завершает работу по эвакуации граждан РФ из Газы. Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека.

До этого врачи провели осмотр 120 россиян, которые прибыли из Газы, у некоторых диагностировали заболевания, одну женщину положили в больницу. В Минздраве уточнили, что состояние одной госпитализированной женщины – гражданки Палестины – оценивается как удовлетворительное.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово