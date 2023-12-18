18 декабря, 16:23Политика
Спецборт МЧС вылетел с последними эвакуированными россиянами из Газы в Москву
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел из Каира в Москву с последними эвакуированными россиянами из сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
На борту находятся 73 эвакуированных россиянина и члена их семей, среди них – 45 детей, указано в сообщении.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что ведомство завершает работу по эвакуации граждан РФ из Газы. Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека.
До этого врачи провели осмотр 120 россиян, которые прибыли из Газы, у некоторых диагностировали заболевания, одну женщину положили в больницу. В Минздраве уточнили, что состояние одной госпитализированной женщины – гражданки Палестины – оценивается как удовлетворительное.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово
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