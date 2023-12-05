Врачи осмотрели 120 эвакуированных из Газы в Москву россиян

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Врачи провели осмотр 120 россиян, которые прибыли из Газы, у некоторых диагностировали заболевания, одну женщину положили в больницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"Прибывшие из сектора Газа осмотрены по прилете специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, среди них 29 детей. У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты", – говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что состояние одной госпитализированной женщины – гражданки Палестины оценивается как удовлетворительное.

Утром во вторник, 5 декабря, стало известно о 120 россиянах, которых эвакуировали в Москву из Газы спецбортом МЧС России. В министерстве уточнили, что с начала гуманитарной миссии самолеты ведомства перевезли более 880 человек, из них свыше 380 детей.

Пункты временного размещения эвакуированных были развернуты в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

До этого сообщалось, что сотрудники МВД РФ помогли оформить утраченные документы, а также проконсультировали более 600 россиян, которых перевезли из анклава.

Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово