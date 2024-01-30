В Израиле заявили, что не собираются выводить армию из сектора Газа

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Израиль не будет выводить армию из сектора Газа, сообщил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя слухи о возможной сделке между сторонами конфликта. Его слова приводит ТАСС.

"Мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля", – подчеркнул он.

До этого момента израильские войска останутся в секторе Газа, добавил Нетаньяху. По его словам, Израиль не намерен освобождать тысячи террористов.

Ранее Нетаньяху заявил, что страна защищает своих граждан от движения ХАМАС в рамках международного права. По его словам, военнослужащие сражаются с теми, кто убивал, насиловал и похищал израильтян. Он добавил, что военные ведут справедливую войну и будут продолжать ее до полной победы.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".



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