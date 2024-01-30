30 января, 17:25Политика
В Израиле заявили, что не собираются выводить армию из сектора Газа
Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
Израиль не будет выводить армию из сектора Газа, сообщил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя слухи о возможной сделке между сторонами конфликта. Его слова приводит ТАСС.
"Мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля", – подчеркнул он.
До этого момента израильские войска останутся в секторе Газа, добавил Нетаньяху. По его словам, Израиль не намерен освобождать тысячи террористов.
Ранее Нетаньяху заявил, что страна защищает своих граждан от движения ХАМАС в рамках международного права. По его словам, военнослужащие сражаются с теми, кто убивал, насиловал и похищал израильтян. Он добавил, что военные ведут справедливую войну и будут продолжать ее до полной победы.
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".
Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств
Читайте также