Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик – СМИ

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Переговоры об освобождении оставшихся в секторе Газа заложников ХАМАС зашли в тупик из-за отказа Израиля согласиться на постоянное прекращение огня. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

"Израиль отверг... прекращение огня. Это был последний ответ израильтян Катару", – указано в сообщении.

Катар выступает посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС. Последнее предложение включало в себя паузу длиной в месяц в боевых действиях в секторе Газа. За это время ХАМАС должен был освободить оставшихся заложников в обмен на поэтапное освобождение Израилем палестинских заключенных.

Согласно данным издания, сейчас посредники, включая США, работают, чтобы убедить израильтян согласиться на продолжительное перемирие. Кроме того, у сторон существуют разногласия по поводу порядка освобождения заложников. ХАМАС выступает за то, чтобы израильские женщины-военнослужащие были освобождены в числе последних, а Израиль требует их освобождения в числе первых.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число жителей сектора Газа, погибших из-за ударов Израиля, увеличилось до 25 700 человек. Ранения получили 63 740 человек.

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