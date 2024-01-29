Основы новой сделки по освобождению заложников в Газе согласовали в Париже – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/MOHAMMED SABER

Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движению ХАМАС проект предоставят 29 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что в новом предложении подразумевается поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей. По информации телеканала, предлагаются постепенные паузы в боевых действиях и поставках помощи в Газу, а также освобождение палестинских заключенных.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна защищает своих граждан от движения ХАМАС в рамках международного права. По его словам, военнослужащие сражаются с теми, кто убивал, насиловал и похищал израильтян. Он добавил, что военные ведут справедливую войну и будут продолжать ее до полной победы.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям