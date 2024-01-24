Израиль и ХАМАС достигли соглашения об обмене пленными и временном прекращении огня – СМИ

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Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене пленных и заключенных при условии прекращения огня в течение месяца. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным источников агентства, переговоры о прекращении огня проходили под эгидой США, Катара и Египта еще с 28 декабря прошлого года, с того момента удалось договориться по продолжительности перемирия приблизительно в 30 дней.

"Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц", – указано в сообщении.

Сообщается, что ХАМАС отказывается от дальнейших переговоров до тех пор, пока не будут согласованы условия о постоянном прекращении огня.

При этом ранее стало известно, что ХАМАС отказалось от предложения Израиля о временном перемирии на два месяца для освобождения заложников в секторе Газа, а также палестинских заключенных. Движение требует договориться о постоянном прекращении огня перед освобождением заложников, однако в Израиле выражают несогласие по данному предложению.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей и военных. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

