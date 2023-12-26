В ХАМАС не отвергали предложение Египта по прекращению огня – СМИ

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В ХАМАС не стали отвергать предложение Египта по прекращению огня и постконфликтному обустройству в секторе Газа. Об этом пишет газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на осведомленные египетские источники.

Это связано с тем, что предложение Египта включает в себя два основных принципа, приоритетных для движения, а именно всеобъемлющее прекращение огня с последующим выводом израильских войск из сектора Газа, отказ от ведения переговоров в условиях боевых действий.

Отмечается, что делегация Израиля прибыла в Каир для изучения позиции ХАМАС в отношении перемирия и сделки по обмену пленных на палестинских заключенных. По информации источника издания, в состав израильской делегации входило ответственное лицо, которое курировало в правительстве дела пленных и пропавших без вести.

Источники сообщают, что вопрос прекращения огня в Газе заморожен, на данный момент ожидается ответ Израиля. При этом он может содержать в себе новую позицию по итогам заседания военного кабинета, где его члены должны обсудить детали визита израильской делегации в Каир.

Ранее в СМИ сообщалось, что военный кабинет Израиля планирует в ближайший день обсудить предложение Египта по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом часть предложений Египта неприемлема для Тель-Авива, среди них есть возможность для представителей ХАМАС войти в переходное правительство сектора Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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