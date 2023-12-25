Израиль рассмотрит предложенный Египтом план урегулирования в Газе – СМИ

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Военный кабинет Израиля планирует в ближайший день обсудить предложение Египта по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на израильских чиновников, сообщает газета The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что часть предложений Египта неприемлема для Тель-Авива, среди них есть возможность для представителей ХАМАС войти в переходное правительство сектора Газа.

"Эта сделка выглядит как победа ХАМАС, и мне очень сложно представить, что израильтяне на нее согласятся", – заявил Гершон Баскин, участвовавший с израильской стороны в переговорах об освобождении заложников в Газе.

По данным СМИ, Египет предлагает прекращение огня в обмен на освобождение большого количества заложников. Кроме того, в плане Каира предлагаются перестановки в руководстве анклава и гарантии для ХАМАС, что сторонников движения не будут преследовать и не отдадут под суд.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Движение ХАМАС ранее заявило, что не будет соглашаться на перемирие с Израилем, если его длительность будет менее двух недель.



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