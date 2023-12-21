ХАМАС исключило любое перемирие с Израилем длительностью менее двух недель – СМИ

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ХАМАС заявило, что не будет соглашаться на перемирие с Израилем, если его длительность будет менее двух недель. Об этом заявил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее глава израильского Моссада Давид Барнеа предложил недельное перемирие с ХАМАС для освобождения около 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые люди.

Позже ХАМАС отказало израильской стороне в перемирии. По данным чиновников, отказ связан с вынуждением Израиля пойти на более серьезные уступки. Однако, как уточнили дипломаты, это не означает провал переговоров.

После появилась информация, что Израиль готов к двухнедельному перемирию в обмен на освобождение нескольких десятков заложников.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".



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