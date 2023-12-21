Израиль готов к двухнедельному перемирию в обмен на освобождение заложников – СМИ

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Израильская сторона готова к двухнедельному перемирию в обмен на освобождение нескольких десятков заложников. Однако стороны еще далеки от взаимопонимания, сообщает израильский телеканал Makan 33, ссылаясь на источники в Иерусалиме.

"Израиль готов к двухнедельному перемирию в обмен на освобождение десятков заложников... Мы все еще далеки от достижения взаимопонимания", – указано в сообщении.

По информации телеканала, группировка ХАМАС уже отклонила предложение Израиля по новой сделке. Она также включала в себя освобождение палестинских заключенных, осужденных за убийство.

Ранее глава израильского Моссада Давид Барнеа предложил недельное перемирие с ХАМАС для освобождения около 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые люди.

Позже ХАМАС отказал израильской стороне в перемирии. По данным чиновников, отказ связан с вынуждением Израиля пойти на более серьезные уступки. Однако, как уточнили дипломаты, это не означает провал переговоров.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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