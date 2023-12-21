Посол Палестины подтвердил возобновление переговоров Израиля и ХАМАС

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Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи подтвердил, что переговоры Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС возобновились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломата.

Главными посредниками в переговорах выступают представители Катара, Египта и Соединенных Штатов. Тем не менее позиции сторон на данный момент очень далеки друг от друга, добавил посол.

Ранее СМИ сообщали о том, что Израиль предложил группировке ХАМАС установить паузу в боевых действиях на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные доставят лидеров ХАМАС на кладбище либо в тюрьму. По его словам, операция в секторе Газа будет проходить поэтапно и продолжится до тех пор, пока Израиль не достигнет своих целей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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