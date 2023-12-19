Израиль доставит лидеров ХАМАС "либо на кладбище, либо в тюрьму" – глава Минобороны

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные доставят лидеров радикального палестинского движения ХАМАС на кладбище либо в тюрьму, сообщает газета The Jerusalem Post.

По его словам, операция в секторе Газа будет проходить поэтапно и продолжится до тех пор, пока Израиль не достигнет своих целей.

"Мы не остановимся. Мы доставим руководителей ХАМАС в то место, которого они заслуживают, – либо на кладбище, либо в тюрьму", – заявил Галант.

Ранее палестинский Минздрав заявил, что количество погибших в Газе с начала эскалации ближневосточного конфликта достигло 19 667.

СМИ сообщили, что лидеры радикального палестинского движения ХАМАС в ходе секретной встречи в Турции обсудили продолжение конфликта с Израилем. Источники отметили, что целью собрания стало согласование позиций конфликта в секторе Газа и на территории Ливана. Также ХАМАС обсудило вопросы обмена пленными.

17 декабря стало известно, что Израиль и палестинское движение готовы возобновить перемирие в секторе Газа. По словам источника в силовых структурах Египта, разногласия между участниками конфликта остались только в деталях сделки.

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