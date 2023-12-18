Лидеры ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение конфликта – СМИ

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Лидеры радикального палестинского движения ХАМАС в ходе секретной встрече в Турции обсудили продолжение конфликта с Израилем, сообщил израильский телеканал Kan со ссылкой на свои источники.

Издание указало, что целью собрания стало согласование позиций конфликта в секторе Газа и на территории Ливана. Также ХАМАС обсудило вопросы обмена пленными, подчеркнули в СМИ.

Из высокопоставленных членов движения на собрании были заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, а также экс-глава Халед Машаль, который в настоящее время живет в Катаре, уверены журналисты.

17 декабря стало известно, что Израиль и палестинское движение готовы возобновить перемирие в секторе Газа. По словам источника в силовых структурах Египта, разногласия между участниками конфликта остались только в деталях сделки.

До этого Владимир Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой. Как заявил российский лидер, эскалация привела к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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