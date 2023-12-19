Число погибших в секторе Газе выросло до 19 667 человек

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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 19 667 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава анклава Ашрафа аль-Кудру.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 19 667 человек, 52 586 получили ранения", – отмечается в сообщении.

Накануне палестинский Минздрав заявил, что количество погибших в Газе с начала эскалации ближневосточного конфликта достигло 19 453. По данным ведомства, травмы получили порядка 52,3 тысячи человек.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры радикального палестинского движения ХАМАС в ходе секретной встречи в Турции обсудили продолжение конфликта с Израилем. Источники отметили, что целью собрания стало согласование позиций конфликта в секторе Газа и на территории Ливана. Также ХАМАС обсудило вопросы обмена пленными, подчеркнули в СМИ.

17 декабря стало известно, что Израиль и палестинское движение готовы возобновить перемирие в секторе Газа. По словам источника в силовых структурах Египта, разногласия между участниками конфликта остались только в деталях сделки.

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