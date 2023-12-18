Число погибших в секторе Газа превысило 19,4 тыс человек

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Число погибших палестинцев в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 19 453, около 52,3 тысячи жителей анклава пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.

Ведомство уточнило, что с начала обострения конфликта ранения получили 52 286 человек.

До этого СМИ сообщили, что лидеры радикального палестинского движения ХАМАС в ходе секретной встречи в Турции обсудили продолжение конфликта с Израилем. Источники отметили, что целью собрания стало согласование позиций конфликта в секторе Газа и на территории Ливана. Также ХАМАС обсудило вопросы обмена пленными, подчеркнули в СМИ.

17 декабря стало известно, что Израиль и палестинское движение готовы возобновить перемирие в секторе Газа. По словам источника в силовых структурах Египта, разногласия между участниками конфликта остались только в деталях сделки.

Ранее Владимир Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой. Как заявил российский лидер, эскалация привела к многочисленным жертвам среди мирного населения.

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