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Владимир Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой. Об этом он заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"То, что происходит в этом регионе, – это катастрофа", – заявил президент, добавив, что обострение обстановки в секторе привело к гибели многих людей.

Он обратил внимание на то, что в конфликте на Украине нет ничего подобного тому, что происходит в плане разрушений в секторе Газа.

Президент добавил, что большую роль в решении конфликта между Израилем и Палестиной играет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который способствует заключению долгосрочного мира.

Что касается ООН, то, как отметил Путин, некоторые страны блокируют решения по этому конфликту, однако так устроена сама организация. По мнению президента, важно сохранить механизмы ветирования, иначе она просто превратится в "говорильню".

"Это не значит, что не нужно искать консенсус. В Москве исходят из того, что должны быть имплементированы решения ООН по поводу создания двух государств в этом регионе – Израиля и Палестины", – сказал президент.

Путин считает, что нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования, решить вопрос создания палестинского государства. Он также сообщил, что РA хотела бы увеличить поставки лекарств и медицинских препаратов в сектор Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Согласно последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 18 608 человек, а количество пострадавших выросло до 50 594.

Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. За нее проголосовали 153 страны. Против высказались 10 государств, воздержались 23.



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