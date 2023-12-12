Армия Израиля начала закачивать морскую воду в туннели ХАМАС в Газе – СМИ

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Армия Израиля начала закачку морской воды в систему подземных туннелей в секторе Газа, которые, по их мнению, используются боевиками ХАМАС. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Таким образом израильские военные планируют уничтожить инфраструктуру ХАМАС. Предполагается, что операция по затоплению туннелей может продлиться несколько недель.

Уточняется, что еще в середине ноября израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Отмечается, что попытка затопления туннелей может привести к непредсказуемым последствиям с почвой и грунтовыми водами, а также водопроводом и канализационной системой в анклаве.

Постпредство РФ при ООН ранее заявляло, что в случае, если Израиль пойдет на затопление туннелей в секторе Газа, это необходимо расценивать как военное преступление.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Согласно последним данным, число жертв в секторе Газа из-за израильских ударов выросло до 18 412 человек. Минздрав палестинского анклава сообщает, что еще свыше 50 тысяч человек получили ранения.

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