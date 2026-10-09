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Новости

09 октября, 18:00

Экономика

В ЦБ заявили о замедлении темпа прироста наличных денег в обращении

Фото: depositphotos/Fascinadora

В сентябре темп прироста наличных денег в обращении замедлился по сравнению с предыдущими месяцами, сообщили в Центробанке России.

В регуляторе добавили, что рост наличных денег в обращении с января по сентябрь 2026 года оказался выше значений аналогичных периодов 2024–2025 годов. При этом доля наличных в денежной массе составляет около 15%, тогда как пять лет назад она была примерно 20%.

В ЦБ подчеркнули, что небольшой рост доли наличных в текущем году не противоречит долгосрочной тенденции к ее снижению и не выходит за исторические рамки соотношений со скоростью обращения в розничной торговле и другими показателями потребления.

До этого сообщалось, что доля безналичных платежей в России может превысить порог 90% либо до конца текущего года, либо в начале 2027-го. Вместе с тем отмечалось, что люди все еще предпочитают иметь физический запас денег на случай проблем с оплатой или использованием безналичных средств.

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