Число погибших в Газе выросло до 18 412 человек

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Число жертв в секторе Газа из-за израильских ударов выросло до 18 412 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

По данным ведомства, еще свыше 50 тысяч человек получили ранения.

Накануне палестинский Минздрав заявил, что количество погибших в Газе с начала эскалации ближневосточного конфликта достигло 18 205 человек. По данным ведомства, травмы получили порядка 49 645 человек.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сейчас нет надежды на то, что противостояние между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС завершится в ближайшее время.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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