Sohu: 101-летний китаец назвал колу и рис секретом долголетия

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101-летний житель Китая Лу Шицзэн назвал секретом своего долголетия колу и белый рис. Об этом сообщает портал Sohu.

По словам долгожителя, он очень любит рис, а дома у него всегда можно найти целые ящики с колой и другими газированными напитками. Туда он привык добавлять несколько капель байцзю – традиционной китайской рисовой водки. Также мужчине нравятся мандарины и арбуз.

Особенный у него и распорядок дня. Утром и вечером он всегда использует массажное кресло, а спать ложится в пять часов вечера после ужина. При этом мужчина просыпается в четыре утра, но еще два часа проводит в кровати, а также уделяет время дневному сну.

Раз в пять дней он приобретает на рынке рыбу, креветки, крабов и свинину. До этого Лу Шицзэн также катался на велосипеде, однако отказался от поездок после падения. При этом он остается бодрым. Торговцы отмечают, что мужчина выглядит не старше 80 лет, многие даже фотографируются с ним.

Ранее сын старейшего жителя Австралии, которому недавно исполнилось 113 лет, назвал секретом его долголетия простой образ жизни. Мужчина не пьет, не курит и почти не ест сладкое. При этом он не может отказаться от белого хлеба.

