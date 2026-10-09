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09 октября, 18:04

В мире

Энтони Ваккарелло покинул пост креативного директора Saint Laurent

Фото: AP/Aurelien Morissard

Энтони Ваккарелло покинул пост креативного директора модного дома Saint Laurent. Об этом сообщается на сайте управляющей компании Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и других брендов).

Отмечается, что за последние 10 лет модельер сыграл ключевую роль в развитии бренда, помог укрепить его идентичность и влияние в мире моды и культуры.

Гендиректор Saint Laurent Седрик Шарби поблагодарил Ваккарелло за то, что тот "вывел бренд на выдающийся уровень, сделал желанным и узнаваемым".

Модельер создавал коллекции для бренда с 2016 года. Кто займет его пост, пока неизвестно.

Ранее о своем уходе с должности креативного директора французского модного дома Nina Ricci объявил британо-американский модельер Харрис Рид. Отмечалось, что он принял это решение для того, чтобы сфокусироваться на продвижении собственного бренда и иных проектов.

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