09 октября, 18:04В мире
Энтони Ваккарелло покинул пост креативного директора Saint Laurent
Фото: AP/Aurelien Morissard
Энтони Ваккарелло покинул пост креативного директора модного дома Saint Laurent. Об этом сообщается на сайте управляющей компании Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и других брендов).
Отмечается, что за последние 10 лет модельер сыграл ключевую роль в развитии бренда, помог укрепить его идентичность и влияние в мире моды и культуры.
Гендиректор Saint Laurent Седрик Шарби поблагодарил Ваккарелло за то, что тот "вывел бренд на выдающийся уровень, сделал желанным и узнаваемым".
Модельер создавал коллекции для бренда с 2016 года. Кто займет его пост, пока неизвестно.
Ранее о своем уходе с должности креативного директора французского модного дома Nina Ricci объявил британо-американский модельер Харрис Рид. Отмечалось, что он принял это решение для того, чтобы сфокусироваться на продвижении собственного бренда и иных проектов.