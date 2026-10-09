09 октября, 17:52Экономика
"Газпром" создал рекордный запас газа к зиме в подземных хранилищах
Фото: depositphotos/photoweges
"Газпром" подготовил к предстоящему зимнему сезону рекордный запас газа в российских подземных хранилищах (ПХГ). Об этом сообщили в холдинге.
8 октября компания на 100% выполнила установленный показатель по заполнению ПХГ. Оперативный резерв газа в хранилищах достиг 73,296 миллиарда кубометров.
"Это абсолютный исторический рекорд для отечественной газовой отрасли", – говорится в сообщении.
В холдинге подчеркнули, что достаточные запасы в подземных хранилищах во многом определяют, насколько успешно пройдет сезон зимнего пикового спроса. Если резко похолодает, компания сможет быстро нарастить подачу газа потребителям.
Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен предупредила об "очень тяжелой зиме" в Европе из-за высоких цен на энергоносители.
При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в серьезной нехватке газа на предстоящую зиму Евросоюз виноват сам.