Украинские разведывательные воздушные шары сбили над Ярославской областью

Фото: mil.ru

В Ярославской области уничтожили малоразмерные воздушные шары разведывательного назначения, запущенные с территории Украины. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве региональной безопасности.

Работа по ликвидации таких объектов продолжается. Жителей призвали сохранять спокойствие, не распространять неподтвержденные сведения и следить за информацией из официальных источников.

При обнаружении подозрительных предметов или их фрагментов необходимо сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112. Власти также предупредили, что к таким находкам нельзя приближаться или пытаться перемещать их самостоятельно.

Ранее Минобороны РФ сообщило , что за неделю по объектам на территории Украины были нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, военные аэродромы, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.

Кроме того, целями атаки стали места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, топлива и военно-технического имущества, пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников.