В ООН заявили, что действия ХАМАС не являются основанием для наказания всех палестинцев

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Агрессивные действия радикального движения ХАМАС не могут быть основанием для наказания всех палестинцев, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"И хотя неизбирательные ракетные обстрелы ХАМАС Израиля и использование гражданских лиц в качестве живого щита противоречат законам войны, такое поведение не освобождает Израиль от ответственности", – передает ТАСС его слова.

Представитель международной организации напомнил, что гуманитарное право предусматривает защиту гражданского населения при любых обстоятельствах.

Утром 1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. До этого в израильских населенных пунктах, расположенных рядом с Газой, звучали сигналы тревоги.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков.

В ООН заявили о множестве погибших и раненых за первые часы после того, как в зоне палестино-израильского конфликта перестала действовать гуманитарная пауза между сектором Газа и Израилем.

По последним данным, число погибших в секторе Газа возросло до 17 487 человек.



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