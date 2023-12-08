Число погибших в секторе Газа возросло до 17 487

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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 17 487 человек. О жертвах пишет Al Hadath, ссылаясь на данные министерства здравоохранения анклава.

По информации ведомства, еще 46 480 граждан получили травмы.

Утром 1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. До этого в израильских населенных пунктах, расположенных рядом с Газой, звучали сигналы тревоги.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пока нет надежды на завершение противостояния между Израилем и ХАМАС в ближайшее время.

По ее словам, нынешнюю ситуацию спровоцировали США с помощью разнузданности в реализации собственной исключительности, которую они применяют везде, и в данном случае на Ближнем Востоке.



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