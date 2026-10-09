Сильная вспышка зафиксирована на Солнце

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Сильная вспышка класса M1.4 произошла на Солнце вечером в пятницу, 9 октября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Событие зафиксировано в 17:09 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4547 с координатами N15W88. Продолжительность вспышки составила 31 минуту.

До этого на Солнце произошла вспышка класса M6.7, которая стала наиболее мощной с конца лета. По информации ученых, более сильное явление фиксировалось 25 августа.

Новый выброс энергии произошел рядом с центром солнечного диска, поэтому может затронуть Землю, однако признаков движения вещества и взрывных волн исследователи пока не наблюдают.

