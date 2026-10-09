Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 17:44

Технологии

MAX добавит ветки и мультизакрепы в чатах и сторис в каналах

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Мессенджер MAX готовится расширить функционал, в ближайшее время пользователям станут доступны ветки и мультизакрепы в чатах и сторис в каналах. Об этом сообщил генеральный директор платформы Фарит Хуснояров на форуме "Цифровые решения" в Москве, передает РИА Новости.

Ветки обсуждений планируют запустить в первом квартале 2027 года. В рамках сессии Росмолодежи "Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии" Хуснояров заявил, команда продолжает работать над возможностями, которых пока не хватает пользователям. Он подчеркнул, что предстоит реализовать еще много функций, о которых просит аудитория.

Гендиректор также сообщил, что MAX недавно достиг пиковых показателей по числу регистраций и ежедневных пользователей в России. На платформе зарегистрировались 140 миллионов человек, а ежедневная аудитория составила 90 миллионов пользователей.

Хуснояров отметил, что после достижения количественных показателей команда может уделять больше внимания качеству продукта. Обновления мессенджера выходят каждую неделю.

Ранее в MAX появилась возможность создавать опросы в каналах. Функция доступна на Android, а также в десктопной и веб-версиях мессенджера. Пользователи iOS могут публиковать голосования через мобильную веб-версию.

Участники опросов могут просматривать результаты и менять свой ответ, если администратор разрешил такую возможность. Завершить голосование может только его создатель или администратор с соответствующими правами.

Читайте также


технологии

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика