MAX добавит ветки и мультизакрепы в чатах и сторис в каналах

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Мессенджер MAX готовится расширить функционал, в ближайшее время пользователям станут доступны ветки и мультизакрепы в чатах и сторис в каналах. Об этом сообщил генеральный директор платформы Фарит Хуснояров на форуме "Цифровые решения" в Москве, передает РИА Новости.

Ветки обсуждений планируют запустить в первом квартале 2027 года. В рамках сессии Росмолодежи "Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии" Хуснояров заявил, команда продолжает работать над возможностями, которых пока не хватает пользователям. Он подчеркнул, что предстоит реализовать еще много функций, о которых просит аудитория.

Гендиректор также сообщил, что MAX недавно достиг пиковых показателей по числу регистраций и ежедневных пользователей в России. На платформе зарегистрировались 140 миллионов человек, а ежедневная аудитория составила 90 миллионов пользователей.

Хуснояров отметил, что после достижения количественных показателей команда может уделять больше внимания качеству продукта. Обновления мессенджера выходят каждую неделю.

Ранее в MAX появилась возможность создавать опросы в каналах. Функция доступна на Android, а также в десктопной и веб-версиях мессенджера. Пользователи iOS могут публиковать голосования через мобильную веб-версию.

Участники опросов могут просматривать результаты и менять свой ответ, если администратор разрешил такую возможность. Завершить голосование может только его создатель или администратор с соответствующими правами.