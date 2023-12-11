Посол РФ в Израиле заявил, что несколько десятков россиян еще не вышли из Газы

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Несколько десятков россиян и их родственников, которые подали заявки на эвакуацию, еще не вышли из сектора Газа. Причины подобного неизвестны, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

"Можно предполагать самые неприятные сценарии", – отметил он.

Также посол сообщил, что более тысячи граждан РФ, палестинцев, членов их семей уже вышли из Газы и доставлены на территорию России, при этом точной цифры он не назвал, так как она, по его словам, каждый час обновляется.

Дипломат подчеркнул, что РФ рассчитывает завершить массовую эвакуацию граждан из сектора Газа в ближайшие дни. Сейчас несколько десятков россиян и их родственников находятся на рассмотрении всех заинтересованных сторон.

Викторов заявил, что в Газе остаются несколько россиян, эскалация конфликта осложняет задачу по их нахождению и освобождению, но Москва работает над этим.

Он напомнил, что российская сторона с начала конфликта выступала за немедленное освобождение всех удерживаемых в Газе. Она продолжает выражать готовность работать над вызволением как россиян, так и граждан других государств.

Накануне спецборт МЧС РФ доставил из Египта в Москву еще 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.

Владимир Путин ранее поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Россиян эвакуируют из региона через КПП "Рафах", который находится на границе Газы и Египта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств