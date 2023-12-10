Спецборт МЧС доставил еще 100 россиян из Египта в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС РФ доставил из Египта в Москву еще 100 россиян и членов их семей, ранее эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву", – говорится в сообщении.

С начала гуманитарной миссии России в секторе Газа в Москву доставили 1 051 человека, 473 из которых – дети.

Владимир Путин ранее поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Россиян эвакуируют из региона через КПП "Рафах", который находится на границе Газы и Египта.

Между тем посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что достижение целей израильской военной операции в секторе Газа может занять несколько недель или даже месяцев. По его словам, планирование операции зависит от успехов по военной части. Боевые действия между Израилем и Газой идут с 7 октября.



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