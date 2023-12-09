Число погибших в секторе Газа возросло до 17 700

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Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 17 700, заявил представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра, пишет РИА Новости.



Отмечается, что число раненых в результате обострения с 7 октября достигло 48 780 человек.

По информации на 8 декабря, число погибших составляло 17 487 человек, еще 46 480 граждан получили травмы.

Позиция России с начала атак Израиля на сектор Газа была достойной. Такое мнение высказал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Он напомнил, что через несколько дней после начала эскалации палестино-израильского конфликта президент России Владимир Путин объявил, что главным вопросом в отношении Палестины является справедливость.

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