Израильские военные по ошибке убили троих похищенных ХАМАС заложников

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Три заложника погибли при атаке израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа из-за ошибочной идентификации противника во время боя. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает РИА Новости.

"Во время боя в районе Шеджайя ЦАХАЛ ошибочно принял трех израильских заложников за угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, они были убиты", – заявили в армии.

Тела убитых были перевезены на территорию Израиля, где экспертиза подтвердила, что они были похищенными ХАМАС заложниками. Армия Израиля взяла на себя ответственность за произошедшее.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже выразил соболезнования из-за трагедии.

"Вместе со всем народом Израиля я склоняю голову в глубокой скорби и оплакиваю гибель трех наших дорогих сыновей, которые были похищены. <...> Это невыносимая трагедия. Сегодня вечером все государство будет скорбеть", – заявил он.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что обсуждает с начальником Генштаба израильской армии данную ситуацию для выяснения всех обстоятельств.

1 декабря стало известно, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин и возобновила ракетный обстрел Израиля. Поэтому в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху объявили о продолжении военных действий.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Согласно последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 18 608 человек, а количество пострадавших выросло до 50 594.



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