В МИД заявили, что РФ рассчитывает на скорейшее возобновление эвакуации из Газы

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Россия рассчитывает на скорейшее возобновление эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП "Рафах". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, российские дипмиссии продолжают совместную работу с властями Египта, Израиля, Палестины, целью которой является выход остающихся в секторе Газа россиян и членов их семей.

Захарова уточнила, что к настоящему моменту из анклава удалось вывести 762 человека из около 1 000 обратившихся за помощью. Они прибыли спецрейсами МЧС из Каира в Москву.

Ранее дипломат уточняла, что РФ продолжит осуществлять эвакуацию россиян из сектора Газа после окончания гуманитарной паузы. Отмечалось, что основная часть граждан РФ, которая направляла запрос на эвакуацию, уже вывезена из Газы.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

27 ноября движение ХАМАС достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем на два дня.

При этом Армия обороны Израиля сообщила 28 ноября о нарушении ХАМАС режима гуманитарного перемирия, поскольку на севере Газы по ЦАХАЛ был открыт огонь. Представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС) Абу Убайда, в свою очередь, также обвинил ЦАХАЛ в нарушении соглашения о перемирии.

В СМИ 28 ноября отмечалось, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС могут продлить до утра 2 декабря.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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