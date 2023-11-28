Израиль сообщил о нарушении ХАМАС гуманитарной паузы

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Радикальная палестинская организация ХАМАС нарушила гуманитарное перемирие, на севере Газы по ЦАХАЛ был открыт огонь. Израильская сторона начала стрелять в ответ, сообщает Армия обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, палестинские боевики в течение часа привели в действие три взрывных устройства рядом с бойцами Израиля в анклаве. Взрыв прогремел в двух разных местах Газы, уточнили в Армии обороны Израиля.

Кроме того, в одном из мест ХАМАС открыли огонь по военнослужащим, несколько бойцов получили легкие травмы, уточнили в пресс-службе.

Представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС) Абу Убайда, в свою очередь, также обвинил ЦАХАЛ в нарушении соглашения о перемирии.

"В результате явного нарушения противником соглашения о перемирии на севере сектора Газа сегодня произошли столкновения, наши бойцы справились с этим инцидентом", – приводит ТАСС его слова.

В заявлении палестинской стороны отмечается, что боевое крыло ХАМАС остается приверженным перемирию "до тех пор, пока его придерживается противник". Вместе с тем Абу Убайда попросил посредников оказать давление на израильскую сторону, чтобы она выполнил все пункты соглашения о перемирии.

Ранее палестинская сторона достигла договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарной паузы с израильской стороной. По этим соглашениям предполагается освобождение заложников и прекращение огня на два дня.

Утром 28 ноября в арабских СМИ писали о первом случае нарушения перемирия между сторонами. Отмечалось, что израильские танки якобы открыли огонь по южным районам анклава – к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис. Помимо этого, бойцы ЦАХАЛ применили в Газе светошумовые гранаты, сообщали в прессе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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