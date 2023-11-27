Представительство РФ заявило, что эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян

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Примерно 200 россиян и их члены семей числятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь представительства РФ при палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"Напоминаем, что мы вывозим не только россиян, но и палестинцев – членов семей", – уточнила она, добавив, что заявки на эвакуацию до сих пор поступают в ведомство.

Кроме того, Зарипова сообщила, что у России нет информации по поводу жертв среди россиян в связи с проводившимися в секторе Газа боями. Сейчас, по ее словам, ситуация в Рамалле оценивается как спокойная.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в РФ покинули территорию анклава. Она уточнила, что из-за объявленной гуманитарной паузы проход через КПП Рафах временно закрыт для граждан всех стран.

По словам Захаровой, в начале следующей недели в российском ведомстве примут родственников заложников, которые сохранили гражданство РФ. Кроме того, Москва не оставит без помощи россиян в анклаве, эвакуация продолжается, уточнила она.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу