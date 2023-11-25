Большинство записавшихся на эвакуацию покинули сектор Газа – МИД РФ

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Большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в РФ покинули территорию анклава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Российские дипломаты совместно с МЧС России активно реализуют эвакуационные мероприятия. В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП Рафах временно закрыт для граждан всех стран", – подчеркнула она.

Как отметила дипломат, люди получают необходимую поддержку. По словам Захаровой, в начале следующей недели в российском ведомстве примут родственников заложников, которые сохранили гражданство РФ.

Кроме того, Москва не оставит без помощи россиян в анклаве, эвакуация продолжается, уточнила она.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу