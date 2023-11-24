Нетаньяху объявил о завершении первого этапа возвращения заложников

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Израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, власти вернули в страну детей, их матерей и других женщин.

"Но я подчеркиваю, обращаясь к вам, семьи и граждане Израиля: мы обязаны вернуть всех похищенных. Это одна из целей войны, и мы стремимся достичь всех целей войны", – цитирует Нетаньяху ТАСС.

Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа. В свою очередь, МИД Катара также сообщил об освобождении 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

До этого в СМИ писали, что из плена ХАМАС вернули 12 таиландских и 13 израильских заложников. Первую группу граждан Израиля передали Красному Кресту. Их на машинах отправили в сторону Египта.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром в пятницу в прессе сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям