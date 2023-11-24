В Египте заявили об освобождении таиландских и израильских заложников в Газе

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Удерживаемых палестинским движением ХАМАС 12 таиландских и 13 израильских заложников освободили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу египетской государственной информационной службы Дию Рашван.

"Интенсивные усилия Египта привели к освобождению граждан Таиланда, а также израильских детей и женщин, находившихся в руках ХАМАС", – отметил он.

По информации The Times of Israel, первую группу граждан еврейского государства, находившихся в секторе Газа, передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Они находятся в машинах скорой помощи и направляются в сторону Египта.

Освобождение таиландских граждан также подтвердил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

Ранее стало известно, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Четырехдневное гуманитарное перемирие началось в 07:00 по местному времени (08:00 по московскому) 24 ноября.

До этого сообщалось, что Израиль продолжит в течение не менее двух месяцев операции в Газе после гуманитарной паузы.

Со слов министра обороны Израиля Йоава Галанта, перерыв в боевых действиях будет непродолжительным, в ближайшие дни произойдет первый обмен заложниками. Галант отметил, что после окончания перемирия страна возобновит боевые действия "с высокой интенсивностью".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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