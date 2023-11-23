Первые два дня обмена пленными между ХАМАС и Израилем будут "тестовыми" – СМИ

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Первые два дня обмена пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут тестовыми, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, за это время предстоит убедиться, что процесс работает. К третьему дню может начаться обсуждение второго этапа освобождения заложников.

В рамках сделки заложников будут передавать Красному Кресту, который будет направлять их к соответствующему пограничному пункту в зависимости от месторасположения пленных. Всего передадут 50 заложников, большинство из которых попадут в Египет.

В МИД Катара официально объявили о согласовании гуманитарной паузы в секторе Газа. Официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук добавил, что временное перемирие в секторе Газа начнется в четверг, 23 ноября, в 10:00 утра (09:00 утра по московскому времени).

Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников из Газы в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных в Израиле. При этом число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.

Позже глава совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, 24 ноября. Он добавил, что переговоры по данному вопросу продвигаются и продолжаются на постоянной основе.

Газета The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на источники в США и на Ближнем Востоке, добавила, что соглашение между Израилем и ХАМАС не может вступить в силу, так как последние не передали израильской стороне сведения о заложниках, которых должны освободить.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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