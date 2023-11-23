В Израиле заявили, что освобождение заложников из Газы начнется не ранее 24 ноября

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Освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, 24 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.

Он добавил, что переговоры по данному вопросу продвигаются и продолжаются на постоянной основе.

Ранее в МИД Катара официально объявили о согласовании гуманитарной паузы в секторе Газа.

Официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что временное перемирие в секторе Газа начнется в четверг, 23 ноября, в 10:00 утра (09:00 утра по московскому времени).

Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников из Газы в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных в Израиле. При этом число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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