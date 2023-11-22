ХАМАС сообщило, что освободит россиянок сразу после прекращения огня

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Две россиянки, находящиеся в заложниках ХАМАС, будут освобождены сразу после прекращения огня. Об этом сообщил РИА Новости глава отдела внешних связей радикального палестинского движения в секторе Газа Басем Наим.

Однако, по его словам, пока нет информации, попадут ли две россиянки в число первых освобождаемых заложников. Наим добавил, что список пленников, которые должны быть освобождены в первом потоке из сектора Газа, составляется вместе с международными посредниками, а именно с Катаром, Египтом и США.

Ранее ХАМАС подтвердило достижение договоренности с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе и освобождении заложников. В частности, на свободу отпустят 50 израильских заложников – женщин и детей до 19 лет – в обмен на 150 палестинских заключенных в Израиле.

Во время перемирия во все районы сектора Газа будут пропускать гуманитарную помощь, а Израиль, в свою очередь, полностью прекратит полеты над южной частью Газы. Израильская сторона также обязалась не подвергать арестам палестинцев в секторе Газа на время гумперемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям