Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников ограничена 10 днями

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Сделка Израиля с ХАМАС по четырехдневной гуманитарной паузе, предполагающая освобождение заложников из сектора Газа и прекращение огня, имеет ограничение в 10 дней и будет состоять из нескольких этапов. Об этом сказано в документе кабмина Израиля, передает РИА Новости.

По информации указа, соглашение будет являться действующим с момента освобождения первой группы заложников. Как сказано в заявлении, на первом этапе Палестина должна отпустить в Израиль 50 заложников, а последние, в свою очередь, обязуются освободить 150 палестинских заключенных. На втором этапе Израиль выпустит еще 150 человек из тюрем, если палестинская сторона дополнительно направит в Израиль до 50 заложников из сектора Газа.

"За каждое освобождение группы из 10 заложников будет предусмотрено прекращение огня продолжительностью 24 часа", – отмечается в документе.

При этом издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые приближены к переговорами Израиля и ХАМАС сообщило, что сперва Палестина освободит 50 человек за четыре дня, а после выпустит еще до 30 человек за три дня, в том числе и иностранцев.

"В рамках первого в течение четырех дней будут освобождены 30 детей, восемь матерей и еще 12 женщин. На втором этапе могут быть освобождены заложники неизраильского происхождения", – сказано в сообщении.

По информации издания, первая группа заложников может быть освобождена уже 23 ноября.

Кроме того, министерство юстиции Израиля выложило на своем сайте список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения.

"Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в МИД Катара официально согласовали гуманитарную паузу в секторе Газа. Время начала перемирия объявят в течение суток, оно составит четыре дня с возможностью продления.

Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников из Газы в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных в Израиле. При этом число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.

Кроме того, в ХАМАС тоже подтвердили достижение договоренности с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе и освобождении заложников.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе. Дипломат уверена, что данное решение дает надежду на возможную деэскалацию. Она считает важным тот факт, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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