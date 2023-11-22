Россия приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе – Захарова

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Россия приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, именно к этому решению Россия призывала с начала эскалации конфликта. Также она отметила усилия Катара, которые направлены на практическую реализацию призыва мирового сообщества к урегулированию конфликта.

Дипломат уверена, что данное решение дает надежду на возможную деэскалацию. Она считает важным тот факт, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.

Ранее сообщалось, что в МИД Катара официально согласовали гуманитарную паузу в секторе Газа. Время начала перемирия объявят в течение суток, оно составит четыре дня с возможностью продления.

Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников из Газы в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных в Израиле. При этом число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.

Кроме того, в ХАМАС тоже подтвердили достижение договоренности с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе и освобождении заложников.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли свыше 12,3 тысячи человек.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу