Израильские военные катера обстреляли прибрежную зону на юге Газы – СМИ

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Израильские военные катера обстреляли прибрежную зону на юге сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, это произошло утром 29 ноября. Ударам израильских снарядов подверглась прибрежная полоса недалеко от города Хан-Юнис. Информации о причиненном ущербе пока нет.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Затем его продлили еще на два дня – до 30 ноября. Позже СМИ заявили, что "режим тишины" между странами могут продлить еще на два дня, то есть до утра 2 декабря. Как сообщил источник, такая мера необходима для освобождения большего числа израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

