РФ опасается, что резолюция СБ ООН Мальты по Газе не будет исполняться – Небензя

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У России возникают серьезные опасения, что положения принятой в Совбезе ООН мальтийской резолюции с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа не будут исполняться на земле. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У нас есть самые серьезные опасения, что положения резолюции не будут реализованы на земле. Кто будет давать согласие на гуманитарные паузы? Кто их будет мониторить и верифицировать? Каковы будут последствия их несоблюдения?" – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Небензи, принятый документ не поспособствует выходу из гуманитарного кризиса, в котором находится сектор Газа. Он призвал генсека ООН отчитаться о выполнении данной резолюции на ближайшем заседании и представить варианты механизмов международного мониторинга за данным процессом.

Постпред РФ также заявил, что гуманитарные паузы не являются и не могут являться заменой режима прекращения огня и даже перемирию. По его мнению, после кратковременной паузы военные действия возобновятся с новой силой. Он также выразил сожаление, что из-за давления США в принятой резолюции СБ ООН есть призыв к гуманитарным паузам в секторе Газа, а не их требование.

Ранее Совет безопасности ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне конфликта. При этом Совбез не принял российскую поправку к резолюции, которая призывала к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий.

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