США сыграли деструктивную роль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке – постпредство РФ

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Американская политика по отношению к Израилю сыграла деструктивную роль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Чумакова во время пленарного заседания Генассамблеи всемирной организации.

Он указал на то, что Вашингтон долгое время старательно закрывал глаза на продолжающееся строительство израильских поселений на оккупированных территориях. Кроме того, США признали израильский суверенитет на оккупированных Голанских высотах, уточнил он.

По словам Чумакова, подобная политика привела к беспрецедентному по масштабу конфликту, несущему в себе риски расползания на весь регион Ближнего Востока.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическая стратегия Вашингтона в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно. Таким образом она прокомментировала опубликованную в газете The Washington Post статью президента США Джо Байдена о кризисах на Украине и Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.